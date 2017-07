Al 20 onthutsende getuigenissen over misbruik in de sport: "Voetbal, tennis, turnen, zwemmen: het gebeurt overal"

KEN STANDAERT

Ongewenste betasting, gedwongen orale seks, verkrachting. De 20 getuigenissen die een criminologe verzamelde over seksueel misbruik in de sport, zijn schrijnend. "Iedereen kijkt nu naar het judo, maar het gebeurt overal."

Als ex-zwemster voert criminologe Tine Vertommen al jaren onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik binnen de sport. Eind mei riepen Belgische topsporters zoals zwemmer Pieter Timmers en judoka Ann Simons in een videoboodschap alle slachtoffers op om hun verhaal te doen. "In anderhalf jaar was ik zelf aan negen getuigenissen geraakt. Anderhalve maand na het filmpje zijn er het al twintig. Zeventien vrouwen, drie mannen. En het judo is niet de enige sport. Het gebeurt overal: ook uit het voetbal, turnen, duiken, zwemmen, hockey, karate, tennis, de atletiek en enkele kleinere sporten kwamen mensen met hun verhaal aankloppen."



