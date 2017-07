Vader getuigt: "Voor het eerst paste stiefpapa op mijn kind. En nu is het dood"

BJM/DCFS/SRB

13/07/17

© Baert Marc.

"Voor de eerste keer paste die man alleen op mijn baby en nu is mijn engeltje dood." Mehdi Mouthar uit Molenbeek gelooft niet dat de kleine Ibrahim gestorven is na een val, zoals stiefpapa Mourad B.H. beweert.

Moeder Laura F. had de baby van 10 maanden bij haar nieuwe vriend achtergelaten om boodschappen te gaan doen. Enkele uren later belde B.H. het noodnummer, omdat het kind bewusteloos was.



De hulpverleners troffen het levenloze jongetje aan met een gebroken schedel en blauwe plekken op de benen en de hals. Ibrahim werd een tijdje kunstmatig in leven gehouden, maar is gisteren in het ziekenhuis overleden. De stiefpapa is aangehouden.



