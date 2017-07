"Het is ondraaglijk dat ik niet weet wat met mijn zoon is gebeurd"

Wannes Vansina

Lieve Baken verloor haar zoon Jelle Leemans bij een drugsdeal. Zijn lichaam werd tot op heden niet gevonden. © David Legreve.

Boechout/Rumst "Niet weten wat met mijn zoon is gebeurd, waar hij is... Het is ondraaglijk!" De mama van Jelle Leemans (27) doet voor het eerst haar verhaal in de hoop om na 3 jaar en 8 maanden het lichaam van haar zoon terug te vinden. De sportieve en opgewekte jongeling stierf vermoedelijk bij een ripdeal in Nederland. "Ze zeggen dat verdriet slijt, maar echt niet. De gruwel wordt elke dag erger! Dus alstublieft, indien u iets weet, meld het".

Jelle Leemans. © RV.

Jelle vertrok op 21 november 2013 van bij zijn vriendin in Rumst naar Roosendaal, waar hij niet voor het eerst cannabis zou gaan kopen. Niemand zou hem daarna nog zien. Zijn wagen werd drie dagen later aangetroffen in Merksem, daar mogelijk gedumpt door de daders om een mistgordijn op te trekken. Verschillende verdachten uit het drugsmilieu kwamen in beeld. Een verdachte, de eigenaar van een autobedrijf, werd later doodgeschoten en verpakt in plastic in het Markkanaal bij Breda teruggevonden, twee andere verdachten gingen de cel in. Om drie maanden later weer te worden vrijgelaten omdat de bewijslast onvoldoende was.



Lieve Baken, de mama van Jelle, is ervan overtuigd dat zij de moordenaars zijn van haar zoon. "Ik ben niet zo naïef te denken dat zij plots gaan praten - bij elke ondervraging hebben ze bij elke vraag beroep gedaan op hun zwijgrecht - maar hun entourage moet meer weten. Die mannen veranderden van vrouwen zoals van kledingstuk. Zij zijn mijn strohalm, omdat ze vermoedelijk zelf ook kinderen hebben", verklaart de Boechoutse haar oproep op onder meer de Nederlandse televisiezender RTL4.



En voor een moeder is het verliezen van een kind het ergste wat er is. "Of ze 5, 20 of 30 zijn, dat maakt geen verschil. Komt in dit geval nog bij dat het geen ongeval was en dat zijn lichaam nog altijd vermist is. Ik moet weten wat er gebeurd is. Het niet weten, maakt de gruwel alleen maar groter."