Maximumprijs voor gasflessen wordt afgeschaft: geen basisbehoefte meer

Vanaf 1 augustus zal er geen maximumprijs meer zijn voor gasflessen van butaan en propaan. Dat heeft minister van Economie Kris Peeters (CD&V) beslist. Nu gasflessen steeds minder gebruikt worden voor basisbehoeften als verwarming of koken in huis, dreigt de maximumprijs de markt te verstoren, zegt de minister.

Gasflessen worden nu vooral gebruikt in barbecues, mobilhomes, terrasverwarmers, of voor industrieel gebruik in heftrucks, door dakwerkers, bij onkruidbestrijding of in frituurkramen. Vroeger werden ze door veel mensen gebruikt voor basisbehoeften.



Door dat gewijzigd gebruik stemt de maximumprijs niet meer overeen met de realiteit. En heel wat verkopers van gasflessen dreigen er vanwege de maximumprijs mee om te stoppen. "De maximumprijs dreigde nadelig te worden voor de consument. Het heeft weinig zin dat de prijs beperkt is als het product daardoor nergens nog wordt aangeboden", zegt Peeters. Als blijkt dat de prijzen te sterk zouden stijgen, kan de maximumprijs weer worden ingevoerd. Ook als de markt sterk zou groeien, kan de maximumprijs opnieuw worden ingevoerd.