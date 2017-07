Politie zet Roma uit tweede gekraakte pand in Gent

Bewerkt door: lvh

12/07/17 - 18u06 Bron: Belga

De krakers werden uit deze woning gezet. © belga.

Ook de tweede woning in de Gentse Provenierstersstraat die gekraakt was door Roma is nu vrijgemaakt. De krakers werden uitgezet met de deurwaarder en bijstand van de lokale politie. Alles verliep zonder problemen.

De eigenaar van de eerste gekraakte woning in de Provenierstersstraat werd eind juni door de buren gewaarschuwd dat er zich krakers in het pand bevonden. De politie kon niet kon optreden. Er waren een 16-tal personen in het pand en volgens de eigenaar veranderden de krakers de sloten van de woning, die gerenoveerd ging worden. Er werd een procedure voor de vrederechter gestart, maar de Roma hadden het voorbije weekend de woning al verlaten.



Ook een aanpalende woning in dezelfde straat werd gekraakt en ook voor dat huis werd een procedure voor de vrederechter gestart. Vandaag zijn de krakers uitgezet, zegt de lokale politie. "De krakers waren al gepakt en gezakt en ze zijn zonder problemen vertrokken. Er is geen zichtbare schade aan de woning."



In maart was er nog grote ophef toen Roma een huis in de Gentse Holstraat gekraakt hadden, dat eigendom was van een koppel dat zich in het buitenland bevond. De vier federale meerderheidspartijen Open Vld, N-VA, CD&V en MR kwamen toen na overleg met het kabinet van minister van Justitie Koen Geens tot een akkoord over hoe kraken beter kan worden aangepakt, maar die wet is nog niet goedgekeurd door het parlement.