Proximus wil vakbonden een stem geven zoals in privébedrijf

12/07/17 - 16u29 Bron: Belga

CEO Dominique Leroy en voorzitter Stefaan De Clerck van Proximus, vandaag in de Kamer. © photo news.

De top van Proximus stelt voor om de wet te wijzigen zodat de relatie met de vakbonden in het bedrijf zou zijn zoals bij volledig private bedrijven. Dat hebben CEO Dominique Leroy en voorzitter Stefaan De Clerck vandaag gezegd in de Kamer. Nu valt het telecombedrijf, dat nog voor de helft in handen is van de overheid, onder sociale regels voor de openbare sector.

De huidige wetgeving is niet meer aangepast aan een bedrijf dat wordt geconfronteerd met uitsluitend private concurrenten CEO Dominique Leroy

Leroy en De Clerck waren op bezoek in de commissie Infrastructuur van de Kamer om een stand van zaken te geven over Proximus en om op vragen van de parlementsleden te antwoorden. Leroy bracht zelf het punt van het sociaal model aan in haar presentatie. De huidige wetgeving "is niet meer aangepast aan een bedrijf dat wordt geconfronteerd met uitsluitend private concurrenten", klonk het. Ze wil sneller kunnen laveren in die moeilijke omgeving.



Voorzitter De Clerck steunt de oproep: "Het is al mogelijk geworden om het overheidsaandeel onder 50 procent te laten zakken. Dat is positief. Maar we zeggen ook dat er andere elementen in de wetgeving zouden kunnen veranderen, onder andere voor het sociale luik. Nu is dat niet gewijzigd. Ik ben nog altijd voorzitter van een eigen paritair comité. Dit is niet het klassieke model met een klassieke ondernemingsraad, maar een ad-hocmodel met strakke regels. Ooit moet dat aangepast worden."



Sociale verkiezingen

Als de regels zouden veranderen, zou dat betekenen dat er bij Proximus sociale verkiezingen kunnen worden georganiseerd onder de ruim 13.000 personeelsleden. Nu is de samenstelling van het Paritair Comité voor wat de vakbonden betreft afhankelijk van tellingen van vakbondsleden in het bedrijf. Dat gebeurde tot nu toe ook zo bij spoorwegmaatschappij NMBS, maar daar zullen in 2018 voor het eerst sociale verkiezingen plaatsvinden. Die beslissing was een primeur voor de openbare sector.



De overheidsvakbonden willen het huidige systeem bij Proximus behouden. "Het bedrijf zit nog altijd in een publieke omgeving, waar andere wetgeving geldt die eerder op een Scandinavisch model is gestoeld", zegt Ben Coremans van ACV-Transcom. "Dat betekent een grotere participatie van de werknemers in het beheer van het bedrijf als het over prestaties en verloning gaat." De vakbondsman erkent dat het soms wat trager werkt, maar is toch ontgoocheld dat "de voorzitter en de CEO de meerwaarde van ons sociaal model niet zien".