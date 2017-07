Nachtspel loopt uit de hand: tiener naar ziekenhuis

MVDB

12/07/17 - 08u45 Bron: Het Belang van Limburg

De nepontvoering gebeurde op een kamp van het Jeugd Rode Kruis, de jongerenafdeling van het Rode Kruis. © anp.

Mol / Kuringen Een nachtspel op een zomerkamp van het Jeugd Rode Kruis is vorige week in Mol uit de hand gelopen. Een tienermeisje begon te hyperventileren en moest zelfs naar het ziekenhuis, meldt Het Belang van Limburg vandaag. De ouders van de dertien- en veertienjarigen kregen pas na afloop van het kamp te horen wat er gebeurd was.

De leiding van de jeugdbeweging uit Kuringen (Hasselt) speelde vorige week een ontvoering na waarbij een van de kinderen werd gekidnapt. Dat kind en de ouders waren op de hoogte. Het kind speelde mee en werd volgens plan in een wagen gesleurd. Nogal realistisch blijkbaar, want de rest van de groep wist van niets. Er ontstond paniek. Een meisje uit de groep begon te hyperventileren en werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Ze kreeg er een kalmerend middel en mocht daarna naar het kamp terugkeren.



De ouders van de tieners vernamen het nieuws over de nepontvoering pas maandag bij het einde van het kamp. Een ouder doet in de krant daarover zijn beklag. "Kinderen bang maken op zo'n manier, dat hoort toch niet bij de waarden van het Rode Kruis?", klinkt het.



An Luyten van het Rode Kruis-Vlaanderen bevestigt het incident. "We gaan na wat er precies fout ging, zodat we eruit kunnen leren en dit in de toekomst kunnen voorkomen."