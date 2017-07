Belgisch leger kraakt door gebrek aan rekruten

TT

12/07/17 - 06u07 Bron: Belga

© ap.

Het Belgische leger moet dringend op zoek naar vers bloed. Als er niet snel iets gebeurt, worden reddingen op zee binnenkort onmogelijk, schrijven de Mediahuis-kranten. "We verliezen zo snel volk dat sommige eenheden op den duur gewoon niet meer kunnen werken", zegt Marc Compernol, Chef Defensie.

Het probleem van Defensie is dat de uitstroom veel groter is dan de instroom, waarschuwt Compernol. "Er komt te weinig volk binnen en een carrière bij het leger spreekt weinig jongeren aan." De chef Defensie wil dat de gemiddelde leeftijd van zijn troepen sterk daalt. Nu is die gemiddelde leeftijd 42. Dat moet naar 34. "We dreigen een oudemannenleger te worden."



Compernol kijkt naar de onzekerheid over de pensioenen en de sluiting van de kazernes als redenen waarom het leger nog weinig aantrekkingskracht heeft op jongeren. "We moeten nu beslissingen nemen of anders komt alles onder een enorme druk te staan."