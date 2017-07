Vijf korpsen bestrijden grote brand in Gistels houtverwerkingsbedrijf

Jelle Houwen

12/07/17 - 05u45 Bron: eigen berichtgeving

© Jelle Houwen.

video In de industriezone van Gistel woedt sinds 1 uur deze nacht een zware brand in een houtverwerkingsbedrijf in de Rochesterlaan. Het vuur ontstond in een van de vier loodsen van het bedrijf dat zo'n 3.000m² oppervlakte beslaat en gespecialiseerd is in het verwerken van allerhande soort hout tot houtsnippers.

Het vuur brak uit in een van de grote hakselmachines die in de loods staan. Onmiddellijk werden grote hopen omliggende houtsnippers in brand gezet. Toen het vuur ontdekt werd, waren de vlammen reeds overgeslagen naar een andere loods. Toen de brandweer van Gistel ter plaatse kwam werd er meteen opgeschaald en kwamen ook nog de korpsen van Koekelare, Torhout, Oostende en Middelkerke ter plaatse.



Hakselmachine

Na twee uur kon de brandende hakselmachine geblust worden maar zo'n 40% van de loodsen en hele grote hopen houtsnippers staan nog steeds in brand. Het gaat vooral om een smeulbrand: de houtsnippers blijven maar smeulen en moeten continu geblust worden met veel water. Daarom werd ook een tankwagencircuit aangelegd en rijden tankwagens van de brandweer op en af. De achterliggende bedrijven werden tijdens de brand geëvacueerd.



(lees verder onder video) Lees ook Man aangehouden voor brandstichting nadat in zijn woning voor derde keer in korte tijd brand ontstaat

Derde brand op één maand tijd in huis van doe-het-zelver

Yani (12) uit Gistel veilig en wel teruggevonden