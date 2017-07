N-VA-parlementslid Piet De Bruyn trouwt op Vlaamse feestdag met vriend

Bewerkt door: ib

12/07/17 Bron: Belga

© Twitter: @rob_televisie.

Vlaams parlementslid en deelstaatsenator Piet De Bruyn (N-VA) is gisteren op de Vlaamse feestdag in het huwelijk getreden met zijn partner Lieven D'haese. Het huwelijk werd in het vrijetijdscentrum De Mena in Rotselaar voltrokken door burgemeester Dirk Claes (CD&V), die enkele jaren terug nog samen met De Bruyn in de senaat zetelde. Dat meldt regionale zender ROB-tv.