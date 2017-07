Motorrijder botst op tegenligger en sterft

Tine Kintaert

11/07/17 - 19u26 11/07/17 - 19u26

© Jan Van Maele.

DUDZELE Op de Margareta Van Oostenrijkstraat in Dudzele gebeurde even voor 18 uur een dodelijk ongeval. Eén personenauto ligt in de gracht. Er is sprake van een dodelijk slachtoffer. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Een inhaalmanoeuvre liep faliekant af voor het slachtoffer.