Tine Kintaert

11/07/17 - 19u26 11/07/17 - 19u26

© Jan Van Maele.

DUDZELE Op de Margareta Van Oostenrijkstraat in Dudzele gebeurde even voor 18:00 een dodelijk ongeval. 1 personenauto ligt in de gracht. Er is sprake van een dodelijk slachtoffer. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.