"N-VA heeft geen bondgenoten voor zevende staatshervorming. Het was een triest spektakel"

SVM

11/07/17 - 17u52 Bron: Belga

Hendrik Vuye en Veerle Wouters. © photo news.

Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters zijn niet onder de indruk van het pleidooi van Vlaams minister-president Geert Bourgeois voor een zevende staatshervorming. "De N-VA heeft geen bondgenoten voor haar plannen", klinkt het.

Het pleidooi van Vlaams minister-president Geert Bourgeois voor een zevende staatshervorming krijgt weinig bijval. Coalitiepartners CD&V en Open Vld staan niet te springen en aan Franstalige kant valt het pleidooi al helemaal op een koude steen.



Die afwijzende reacties zijn geen verassing voor het gewezen N-VA-duo Vuye en Wouters. "Het was een triest spektakel. De minister-president houdt zijn pleidooi voor een zevende staatshervorming en nog geen uur later wordt dat opgeblazen door Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten. Bourgeois heeft dus niet gesproken als minister-president", stelt Vuye vast.



"Voortdurende 'downgrading'"

Vuye en Wouters wijzen erop dat de huidige N-VA-voorstellen al een stuk minder ambitieus zijn dan de confederalisme-plannen die in 2014 op tafel lagen. "We zien een voortdurende 'downgrading' van hun communautaire eisen."



Maar vooral: de N-VA staat geïsoleerd en heeft geen partners om haar plannen uit te voeren, menen Vuye en Wouters. "Men creëert voortdurend een vijandsbeeld. Eerst was dat de PS en nu de PTB aan Franstalige kant en aan Vlaamse kant is dat Groen. Maar met vijanden realiseer je geen staatshervorming. Daarvoor heb je bondgenoten nodig en die heeft N-VA niet."