Man lokt al maanden meisjes mee nabij begraafplaats Elsene

In Elsene is een verdachte man gesignaleerd die jonge vrouwen probeert mee te lokken naar zijn wagen. Hij duikt steeds op in de buurt van de begraafplaats, beter bekend als Cimetière d' Ixelles. Dat meldt De Moeial, het studentenblad van de Vrije Universiteit Brussel. De politie roept getuigen op om zich te melden.

Vorige week ging de bal aan het rollen toen een studente een anoniem bericht over de man plaatste op de Facebookpagina 'ULB Confessions'. Op die pagina kunnen ULB-studenten boodschappen posten over het studentenleven. In het bericht vertelt ze dat een verdachte man haar heeft aangesproken in de buurt van de Kroonlaan. Hij vroeg haar in het Engels de kortste weg naar het Flageyplein. Nadat ze hem instructies had gegeven, vroeg hij haar om in zijn auto te stappen zodat hij haar kon 'bedanken'. Wanneer het meisje weigert, blijft hij toch nog aandringen. Ook een vriendin van de studente werd al lastiggevallen door dezelfde man.



Uit de reacties op de Facebookpost blijkt dat het niet om een alleenstaand geval gaat, integendeel. Ook andere jonge vrouwen werden de afgelopen maanden aangesproken door de man. Dat gebeurde telkens in de buurt rond de begraafplaats van Elsene en de Kroonlaan, vlak bij de ULB en VUB. Elke keer vroeg hij in het Engels wat de kortste weg was naar het Flageyplein.

Nummerplaat De Moeial had contact met een van de slachtoffers. Zij diende lang voor het bericht op Facebook verscheen al een klacht in bij de politie. De man had haar lastiggevallen en ook enkele vriendinnen waren hem al tegengekomen. De agenten hielpen haar echter niet, omdat ze de nummerplaat van de wagen niet had genoteerd. Een beschrijving van de verdachte en zijn voertuig waren nutteloos, zo klonk het. Zonder kenteken kon de politie niets doen. Op Facebook wordt daarom opgeroepen om zeker de nummerplaat van de auto te noteren wanneer je de man in kwestie tegenkomt.