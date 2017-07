Geen proces voor Koekelberg die reis naar Qatar en Delvaux-koffers met politiegeld betaalt

Bewerkt door: ADN

11/07/17 - 15u28 Bron: Belga

Fernand Koekelberg. © belga.

Fernand Koekelberg, voormalig commissaris-generaal van de federale politie, zal niet voor de correctionele rechtbank moeten terechtstaan voor zijn reis naar Qatar en de aankoop van Delvaux-koffers met politiegeld. De Brusselse raadkamer heeft hem en zijn voormalige secretaresse, Sylvie Ricour, de gunst van de opschorting verleend. Dat meldt VRT en wordt bevestigd door het parket. De raadkamer nam die beslissing al in de loop van juni, maar het nieuws raakte nu pas bekend.

Fernand Koekelberg was in maart 2007 aangetreden als commissaris-generaal van de federale politie maar kwam meermaals onder vuur te liggen. Een eerste keer na de opvallende promoties van zijn secretaresses Sylvie Ricour en Anja S. Het Comité P, dat de politie controleert, vond die onwettig. De vrouwen werden tijdelijk geschorst maar alle procedures tegen Koekelberg draaiden op niets uit. Later kreeg Koekelberg het aan de stok met toenmalig minister van Binnenlandse zaken Guido De Padt, die vermoedde dat de politiebaas hem wilde chanteren met een anonieme klacht. De tuchtoverheid nam daarop enkele bevoegdheden van Koekelberg af, maar de Raad van State maakte dat ongedaan .

Reis van 92.000 euro

Uiteindelijk besliste Koekelberg zelf zijn ontslag in te dienen na de commotie die was ontstaan na zijn reis naar Qatar.



Hij was naar het land afgezakt om te lobbyen voor een mandaat bij Interpol, maar er werden serieuze vragen gesteld bij de manier waarop dat gebeurde. Koekelberg en Ricour werden onder meer verweten dat ze te dure Delvaux-koffers hadden aangekocht met politiegeld. Ook lekte uit dat de reis 92.000 euro had gekost, terwijl de Inspectie van Financiën positief advies had gegeven voor een reis van 35.000 euro. Het Comité P concludeerde evenwel dat Koekelberg formeel niets te verwijten viel.



Ook de raadkamer heeft nu geoordeeld dat er weliswaar administratieve fouten zijn gemaakt, maar dat er geen sprake is van fraude.