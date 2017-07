Man die vrouw op Klein Strand in Jabbeke verkrachtte, blijft in de cel

Bewerkt door: ADN

11/07/17 - 14u51 Bron: Belga

© Photo News.

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 24-jarige Litouwer met een maand verlengd op verdenking van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Ernest B. vergreep zich op het Klein Strand in Jabbeke aan een 31-jarige vrouw.

Vrijdag in de vooravond lag de vrouw te zonnen op het Klein Strand in Jabbeke, toen de jonge Litouwer haar plots begon te bepotelen. Het slachtoffer werd aangerand en verkracht, maar de verdachte kon snel overmeesterd worden. Hij bleek heel erg dronken en kon daardoor pas zaterdagochtend verhoord worden.



De verdachte werd zaterdagnamiddag aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. De raadkamer heeft deze ochtend beslist dat B. minstens een maand langer in de cel moet blijven.