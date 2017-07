Steeds minder veroordelingen voor pedofilie

Bewerkt door: lvh

Het aantal veroordelingen voor pedofilie is in 2014 en 2015 afgenomen in vergelijking met de jaren daarvoor. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas. In 2015 spraken Belgische rechters in totaal 378 veroordelingen uit voor seksuele misdrijven tegen minderjarigen, in 2011 waren dat er nog 475.

Tussen 2009 en 2011 ging het aantal veroordelingen voor pedofilie in ons land nog in stijgende lijn, van 422 naar 475. Die trend is de laatste jaren omgebogen: in 2014 waren er 404 veroordelingen, in 2015 nog 378.



De meeste veroordelingen in 2015 hadden betrekking op de verkrachting van kinderen tussen 12 en 14 jaar (116), gevolgd door kinderen van 14 tot 16 jaar (94). Er waren ook 57 veroordelingen voor het seksueel misbruik van kinderen jonger dan 10 en 43 voor jongeren tussen 16 en 18 jaar.



Daarnaast werden nog 67 personen veroordeeld wegens 'aanzetten tot ontucht, bederf en prostitutie van een minderjarige'. Tot slot werd één iemand veroordeeld voor 'aanzetten tot ontucht door woorden, gebaren of tekens in een openbare plaats'.



Van de 378 veroordeelden waren er 370 mannen. Over de graad van recidive bij de veroordeelde pedofielen heeft de minister geen informatie.

