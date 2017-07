Wat zijn de mooiste plekken in Vlaanderen en Brussel?

Door: ESA

11/07/17 - 14u46

Nachtelijk uitzicht op Meetjesland © photo news.

Uit een recente bevraging bij buitenlandse toeristen blijkt dat ze Vlaanderen vooral associëren met ons erfgoed, natuur en mooie landschappen. Maar wat zijn de mooiste plekkes? Er zijn er te veel om ze allemaal op te sommen. Op recensiesite TripAdvisor kunnen bezoekers plaatsen beoordelen. We geven een selectie van hun topbezienswaardigheden in Vlaanderen.

Menenpoort (Ieper) De Menenpoort in Ieper is niet alleen indrukwekkend, maar heeft ook een enorme geschiedkundige waarde. Het herdenkingsmonument werd door de Britten gebouwd ter nagedachtenis van de 54.000 Britse soldaten die in de Eerste Wereldoorlog sneuvelden. De rest van de stad is heropgebouwd na de eerste Wereldoorlog in zijn Middeleeuwse pracht. Menenpoort © photo news.

Zoniënwoud (Brussel) Het Zoniënwoud maakt sinds dit jaar deel van Unesco-Werelderfgoed en is het eerste natuurlijk werelderfgoed in België. Het bos is maar liefst 4400 hectare groot en ligt in het zuidoosten van Brussel. Zoniënwoud © photo news.

Gras- en Korenlei (Gent) De Graslei en Korenlei zijn sinds 1952 beschermd cultuurhistorisch landschap, en met reden. Deze straten in het historische centrum van Gent bevinden zich op de oevers van de Leie die van de 11de tot de 18de eeuw deel uitmaakten van de haven van Gent. Je kunt er nog steeds oude huizen bewonderen. Gras- en Korenlei © photo news.

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (Antwerpen) De Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal is volgens de site de mooiste religieuze site. Ook binnen is ze prachtig, je kunt er onder andere werk van Rubens bewonderen. De zuidelijke toren is veel lager dan de noordelijke. De bedoeling was om twee even grote torens te hebben, maar na een brand in 1533 gingen het geld naar de herstelling van de kathedraal. Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen © photo news.

Bokrijk (Genk) Het Provinciaal Domein van Bokrijk heeft onder andere een openluchtmuseum, bomentuin en het natuurgebied Wik. In het museum kunnen bezoekers meemaken hoe mensen vroeger leefden. Verder kun je ook genieten van de vele hectaren groen die het domein rijk is. Bokrijk © photo news.