Andere partijen reageren koel op pleidooi Bourgeois voor zevende staatshervorming

11-julitoespraak Het pleidooi van Vlaams minister-president Geert Bourgeois voor een zevende staatshervorming lijkt weinig bijval te krijgen op 11 juli. "De zesde staatshervorming was niet de laatste, maar laat ons eerst die hervorming uitvoeren voor we over de zevende beginnen", zeggen verschillende CD&V-kopstukken. Ook Open Vld noemt het "niet de grootste prioriteit". En aan Franstalige kant valt de oproep van Bourgeois nog meer op een koude steen.

In zijn 11 juli-toespraak brak minister-president Bourgeois opnieuw een lans voor een zevende staatshervorming. Voor Bourgeois is vooral de overheveling van arbeidsmarktbeleid en gezondheidszorg prioritair, gekoppeld aan meer fiscale autonomie voor de deelstaten.

CD&V: "Moet nog heel wat gebeuren" Maar de oproep van Bourgeois krijgt voorlopig weinig bijval buiten zijn eigen partij. "Dat de zesde staatshervormig niet de laatste zou zijn, is duidelijk. Maar laat ons eerst de zesde staatshervorming uitvoeren", aldus CD&V-voorzitter Wouter Beke. "De staatshervorming is een voortdurend proces, maar het is wel belangrijk dat je voldoende partners vindt voor een volgende staatshervorming. Om die partners te vinden moet er nog heel wat gebeuren", vulde CD&V-vicepremier Kris Peeters aan.

Ook Open Vld reageert eerder lauw Ook bij Open Vld lijkt de reactie eerder lauw. "Het lijkt me niet de eerste prioriteit. Laat ons nu vooral werk maken van een sterker Vlaanderen dat zorgt voor meer welvaart en economische groei", aldus Open Vld-fractieleider Bart Somers.

Magnette laconiek Waals minister-president Paul Magnette (PS) reageerde eerder laconiek op de oproep van ambtsgenoot Bourgeois. "Een Vlaamse feestdag zonder een vraag voor een verdere staatshervorming is zoals een café zonder bier of zoals mosselen zonder friet". "Wij zijn alvast geen vragende partij. En als we de peilingen mogen geloven zal de N-VA moeten onderhandelen met de PTB/PVDA. Dat kan nog leuk worden", aldus Magnette.

Premier op de vlakte Premier Charles Michel hield zich op de vlakte: "Mijn prioriteiten zijn: jobs, jobs, jobs. In 2019 zijn er verkiezingen. We zullen zien wat de kiezer beslist".