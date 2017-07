Politieke crisis Wallonië: Ecolo wil vandaag nog akkoord bereiken

Bewerkt door: lvh

11/07/17 - 11u43 Bron: Belga

Zakia Khattabi (Ecolo) wil zo snel mogelijk tot een akkoord komen met cdH en MR. © belga.

Ecolo wil de vergadering met cdH en MR vandaag verlaten met politieke akkoorden onder de arm. "Zoniet leggen we elders teksten op tafel en stoppen we met onderhandelen binnen de huidige constellatie", verklaarde covoorzitster Zakia Khattabi voor aanvang van de vergadering in Namen.

Naar de kern Sinds 10.15 uur zitten Khattabi, Olivier Chastel (MR) en Benoît Lutgen (cdH) opnieuw rond de tafel over openbaar bestuur. Voor Ecolo moet die vergadering tot akkoorden leiden. "We hebben vorige week voorstellen op tafel gelegd. Er zitten voor ons zeven onomkeerbare voorstellen tussen en we hopen daarover duidelijke signalen te krijgen", zei Khattabi voor aanvang van de bijeenkomst. "We weigeren opnieuw zoals vorige week vijftig punten aan te raken zonder naar de kern te gaan". Lees ook Franstaligen zoeken uitweg uit politieke crisis: CdH, Ecolo en MR eerste keer rond tafel

Vergadering als een andere MR-voorzitter Chastel weigert te spreken over een beslissende vergadering. Hij zegt "al weken te wachten op een akkoord over openbaar bestuur". "Het is een vergadering zoals andere, omdat ik sinds het begin van deze crisis beschikbaar ben om te praten over bestuur, maar ook omdat ik me steeds meer zorgen maak over de politieke situatie en de blokkering in de drie betrokken deelentiteiten", luidde het.