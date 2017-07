Vlaamse feestdag: wat is er nog te doen vanavond?

Door lvh

Zowat elke Vlaamse gemeente organiseert vandaag een evenement ter ere van de Vlaamse feestdag, maar de meesten onder ons zijn pas vanavond vrij. Daarom selecteerden wij enkele locaties waar je straks nog feest kan vieren. Alle evenementen zijn volledig gratis.

Op de Grote Markt in Antwerpen start de avond om 19u30 met een dj-set van Dimitri D'Anvers. Vanaf 20u45 passeren een hele reeks Nederlandstalige sterren de revue. Onder meer K3, Christoff, Bart Herman, Van Echelpoel, Yevgueni, Niels Destadsbader, Karen Damen, Lady Linn en Get Ready geven het beste van zichzelf. Bart Kaëll sluit de festiviteiten af.

Wie liever geen zand tussen de tenen krijgt kan naar Brugge voor 'Burgrock', een hip muziekfestival. In de late namiddag nemen enkele beginnende muziekgroepen het tegen elkaar op tijdens een rockrally. Zij strijden voor een professionele fotoshoot en opnametijd in de studio. Om 20u start het hoofdprogramma met Elektrik Blue, Zwartwerk en Fleddy Melculy.

Openluchtfilm in Halle

Halle zorgt voor een goedgevulde avond op de Grote Markt. Om 21u is er een optreden van Pieter Embrechts en zijn zevenkoppige band. Nadien wordt er een Vlaamse film vertoond in open lucht. De inwoners van Halle kozen via Facebook voor 'Pippa', een film met Nathalie Meskens, Peter Van den Begin, Tom Van Dyck en vele anderen. Voor de hongerigen is er een foodtruck met typisch Vlaamse gerechten.