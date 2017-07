Voertuig crasht na achtervolging door politie

EB

11/07/17 - 10u05 Bron: Belga

Beringen Een voertuig met twee inzittenden is vanochtend vroeg gecrasht na een achtervolging door de federale wegpolitie. De bestuurder reed omstreeks 02.30 uur door twee verkeerslichten op de Beverlosesteenweg in Beringen. De bestuurder raakte levensgevaarlijk gewond, de passagier was lichtgewond.