E411 mogelijk nog hele dag dicht in Recogne nadat truck zondag in brand vloog

11/07/17 - 08u40

De snelweg E411 zal ook vandaag nog een groot deel van de dag, of zelfs de hele dag, afgesloten zijn in beide richtingen ter hoogte van Recogne (provincie Luxemburg). Dat meldt de provinciegouverneur. De vrachtwagen met chemische producten die er zondag door de middenberm reed en vuur vatte, is nog niet volledig opgeruimd.