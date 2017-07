Waalse politici op kosten van Luminus naar match Rode Duivels op Euro 2016

EB

11/07/17 - 08u15 Bron: Belga

De Rode Duivels voor de aftrap van de match tegen Italië op 13 juni in Lyon op Euro 2016. © photo news.

Energiebedrijf Luminus heeft vorig jaar Waalse politici van verschillende partijen uitgenodigd voor een wedstrijd van de Rode Duivels tijdens Euro 2016 in Lyon. Dat schrijven L'Echo en Sudpresse. Volgens de politici was hun aanwezigheid op de match, op kosten van Luminus, niet abnormaal en niet geheim. Het doel van de reis was een bezoek aan een waterkrachtcentrale van EDF in Isère, een dag na de match.

"De technologie van die waterkrachtcentrale is gelijkaardig aan die van een project dat we plannen voor de Maas. Vandaar deze reis, waarvoor we de voorzitters van de politieke fracties in het parlement, minister Furlan (Paul Furlan, toenmalig PS-minister van Energie, red.) en anderen uitnodigden. EDF Luminus is sponsor van de Rode Duivels en we proberen hen te volgen", legt een woordvoerder van EDF Luminus uit aan L'Echo.



Sommigen vermoeden dat informatie over de uitstap nu is "gelekt om de parlementaire onderzoekscommissie naar Publifin te destabiliseren", klinkt het uit de mond van Jean-Luc Crucke (MR). Hij stelt zich vragen bij de timing. Crucke zelf zegt dat hij de match op 13 juni niet heeft bijgewoond, maar wel inging op een uitnodiging voor een match op 17 juni in Bordeaux, "omdat het stadion van Bordeaux een grote installatie zonnepanelen heeft".