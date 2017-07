Joe-dj's Ann Van Elsen en Born Crain zingen exclusieve medley voor de Vlaamse Feestdag

Door: redactie

Vandaag, dinsdag 11 juli, is het de Vlaamse feestdag en om dat te vieren maakte het zomer-ochtendduo Ann Van Elsen en Born Crain een eigen medley van de favoriete Vlaamse nummers van de Joe-luisteraars. Nadat gisteren alle suggesties van de luisteraars via de Joe-app binnenliepen zonderden ze zich af in Borns studio om de medley in te zingen. Voor Ann was het een primeur: "Gelukkig heeft Born heel veel achtergrondzangeressen in zijn mixknoppen zitten. Hij kan een valse kat doen zingen, dat is bij deze bewezen (lacht)". Een hele ochtend lang draaiden Ann en Born naast hun eigen medley voor de gelegenheid alleen maar Vlaamse muziek. Ann en Born nemen het deze zomer even over van hun collega's Sven Ornelis en Anke Buckinx tijdens de ochtendshow van Joe.