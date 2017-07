Fiscus opent jacht op fraude met elitepaarden

Bewerkt door: ib

11/07/17 - 05u30 Bron: Belga

© epa.

De Bijzondere Belastinginspectie gaat van fraude met elitepaarden een prioriteit maken. Dat melden de kranten van Mediahuis vandaag. "De exacte waarde van een toppaard is moeilijk te bepalen. Net dat laat ruimte voor misbruiken", zegt de fiscus.

Samen met Nederland en Duitsland heeft België de "werkgroep Elitepaarden" opgericht. Het economische belang van de handel in paarden wordt in heel Europa geschat op 100 miljard euro, en kent een jaarlijkse groei van vijf procent. Wat de handel in elitepaarden betreft, is de driehoek Eindhoven­-Brussel-Aken hét centrum, op wereldvlak zelfs. Vandaar die samenwerking", zegt woordvoerder Francis Adyns.



Witwasproblemen

Bij de eerste controles werden al inbreuken vastgesteld. Naast fiscale inbreuken stootten de inspecteurs ook op witwasproblemen. "Het paardenwereldje is erg aantrekkelijk voor fraudeurs omdat de exacte waarde van een paard moeilijk te bepalen valt", zegt Adyns.



Cashvondst

De bal ging aan het rollen toen een grote hoeveelheid cash werd gevonden tijdens een transport van drie paarden via een Belgische luchthaven. Hoeveel de fiscale strijd tegen paardenfraude België al heeft op­geleverd, wil de BBI niet vrijgeven.