Kanaalplan draait op volle toeren: elke dag 190 adressen gecontroleerd

DIETER DUJARDIN EN STEPHANIE ROMANS

11/07/17 - 05u00

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon tijdens een Europese tour met religieuze leiders langs de plekken in Brussel waar IS aanslagen pleegde. © reuters.

Sinds de start van het Kanaalplan bellen agenten elke dag aan op 190 adressen in Brussel. Dagelijks worden 21 mensen uit het bevolkingsregister geschrapt omdat ze niet wonen op het adres waar ze staan ingeschreven.

Sinds de regering anderhalf jaar geleden het Kanaalplan lanceerde in de strijd tegen radicalisering en terreur, heeft de politie 97.245 woonstcontroles uitgevoerd, waarna 10.605 mensen 'ambtelijk geschrapt' werden. Daardoor wordt hun identiteitskaart ongeldig en komen ze ook niet meer in aanmerking voor OCMW-steun of andere sociale uitkeringen.



6 op de 10 controles gebeurden in Anderlecht, Schaarbeek en Brussel-Stad. In die gemeenten zijn samen 63.800 adressen geverifieerd. De overige 33.400 huisbezoeken gebeurden in Koekelberg, Sint-Gillis, Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node. Over Vorst en Vilvoorde, die ook opgenomen waren in het plan, zijn er geen cijfers ter beschikking.



Historische achterstand

De politie schreef bovendien 2.505 pv's uit voor mensen die in een van de gemeenten woonden zonder dat ze ingeschreven waren. "Vooral de zones Brussel-Zuid en Brussel-West hebben een historische achterstand ingehaald", zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van binnenlandminister Jan Jambon (N-VA).



Door de controles krijgen de autoriteiten een beeld van wie er juist op het grondgebied verblijft. Zo hoopt de minister dat er een eind komt aan de wetteloosheid en financiële fraude waardoor terroristen in onze hoofdstad probleemloos van de radar kunnen verdwijnen. Politievakbond VSOA blijft intussen hameren op het personeelstekort op een aantal interventiediensten.



Worden de Brusselse wijken veiliger door de controles? Lees in onze Pluszone, exclusief voor abonnees, alles over de vorderingen van het Kanaalplan.