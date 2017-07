Deinze en Nevele gaan fuseren

ASD/GRG

De fusiekoorts in de regio Deinze-Meetjesland heeft ook Deinze en Nevele te pakken. De Leiestad en haar noordelijke buurgemeente willen versmelten tot één gebied met 17 deelgemeenten. Op maandag 10 juli startten beide schepencolleges in het gemeentehuis van Nevele de reflectieperiode op om samen werk te maken van een nieuwe fusiestad.



Als beide gemeenteraden in augustus groen licht geven, dan kan 'Deinze, in het land van Nevele' met een oppervlakte van 127,42 km² de tweede grootste stad van Oost-Vlaanderen worden. Met meer dan 43.000 inwoners wordt de fusiestad de vijfde meest bevolkte stad van de provincie. Met deze fusie gaan Deinze en Nevele de Meetjeslandse gemeenten Aalter en Knesselare achterna. De bevolking zal betrokken worden via diverse infomomenten en via de website www.fusiedeinzenevele.be.