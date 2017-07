Bewerkt door: ADN

10/07/17 - 18u53 Bron: Belga

De Arendonksesteenweg (N118) in Ravels (Illustratiebeeld). © Google Street View.

In Ravels, in de Antwerpse Kempen, is deze namiddag een 59-jarige vrouw om het leven gekomen toen ze met haar wagen tegen een boom belandde op de Arendonksesteenweg (N118). Dat zegt de lokale politie van de zone Kempen Noord-Oost.