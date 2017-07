Vandeurzen: "Afkoopwet kwam er niet op maat van belangen diamantairs"

Bewerkt door: IVI

Jo Vandeurzen tijdens de hoorzitting over Kazachgate eerder vandaag. © photo news.

Kazachgate Het is "intellectueel niet correct" te stellen dat de wet op de verruimde minnelijke schikking er in 2011 is gekomen om de belangen van enkele diamantairs te dienen. Dat heeft de gewezen minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) vandaag in de onderzoekscommissie Kazachgate verklaard. Hij benadrukte dat het openbaar ministerie al langer voorstander was van zo'n wetgevend kader.

Vandeurzen was minister van Justitie van december 2007 tot december 2008, toen hij ontslag nam in de zaak Fortisgate. Het was in die periode dat er in Antwerpen overleg tot stand kwam tussen voornamelijk de gerechtelijke wereld en de diamantsector. Er bestond in die periode grote onrust over de toekomst van de Antwerpse diamantsector, na een reeks gerechtelijke onderzoeken.



Verruimde minnelijke schikking

De sector had problemen met de mogelijkheden van inbeslagnames door onderzoeksrechters en wilde daar een mouw aan gepast zien. Het voorstel dat daarvoor op tafel lag, kon voor het parket noch de onderzoeksrechters door de beugel. Volgens Vandeurzen was zijn kabinet evenmin geneigd het te steunen. Uiteindelijk werden in dat Antwerps overleg de kiemen van de verruimde minnelijke schikking gezaaid.



Vandeurzen verklaarde dat het overleg algemeen bekend was en dat niemand daar toen enig voorbehoud bij heeft geplaatst. Volgens de Vlaamse minister klopt het dat de diamantsector toen heeft geijverd voor wetgeving die een debacle in de sector zou voorkomen. En het was ook zo dat de politieke wereld zich bewust was van de problemen met het imago van Antwerpen als internationaal centrum voor de sector.



Algemene oplossing

Maar daarnaast was er ook sprake van complexe dossiers die niet tijdig konden worden afgerond. De verruimde minnelijke schikking was een van de pistes die daarin konden kaderen, legde Vandeurzen uit. Hij benadrukte dat het openbaar ministerie al langer pleitte voor zo'n wet. Die zou volgens de minister een "algemene oplossing" moeten bieden en zou niet op maat gesneden zijn.



De wet kreeg uiteindelijk begin 2011 groen licht in het parlement, toen hij werd gekoppeld aan de versoepeling van het bankgeheim. De ministerraad kwam toen overeen de dossiers te koppelen en de verdere onderhandelingen in het parlement hun weg te laten volgen.



Onkelinkx en Milquet

De toenmalige vicepremier Laurette Onkelinx (PS) en Joëlle Milquet (cdH), die vandaag kwamen getuigen voor de onderzoekscommissie, hebben in die periode niets bijzonders opgemerkt en verklaarden geen druk te hebben ondervonden rond de verruimde minnelijke schikking.



Onkelinx herinnerde zich wel dat ze er zich over verbaasde een voorstel over het bankgeheim van minister van Financiën Didier Reynders (MR) in een wet diverse bepalingen te zien opduiken, terwijl daarover voorstellen in het parlement circuleerden.



"De minister van Financiën was voorstander van de verruimde minnelijke schikking en kwam geregeld terug met het dossier. Op een bepaald moment heeft premier Yves Leterme de dossiers op tafel gelegd, vermoedelijk met de overtuiging dat beide dossiers koppelen nuttig zou zijn voor een globale oplossing. Wat er gebeurd is tussen minister Reynders en premier Leterme weet ik niet. Ik was er niet bij", aldus Onkelinx.