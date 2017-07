ACV klaagt tekort aan Nederlandstalig personeel Brusselse brandweer aan

kv

10/07/17

Bij de Brusselse hoofdstedelijke brandweerdienst blijft men een loopje nemen met het correct toepassen van de Nederlandstalige taalkaders. ACV Openbare Diensten vindt dat de dienstverlening zo in het gedrang komt. Volgens de christelijke overheidsvakbond is er een tekort van 40 Nederlandstaligen op basis van het kader dat de Brusselse regering in een methodologische nota heeft vastgelegd, en zelfs van 160 op basis van berekeningen van ACV.

De taalkaders worden elke zes jaar geëvalueerd. Volgens een methodologische nota, goedgekeurd door de Brusselse regering, moeten er 320 Nederlandstalige personeelsleden zijn om een tweetalige dienstverlening te garanderen. De bevoegde staatssecretaris Cécile Jodogne (DéFI) oordeelde echter dat nieuwe tellingen nu niet mogelijk zijn omwille van een personeelstekort en een hervorming van de beheersstructuur. De taalkaders bij de Brusselse brandweer worden daarom verlengd tot juni 2019, en dat volgens de verhouding 70,58% en 29,42%, aldus ACV Openbare Diensten. Lees ook Steeds minder Nederlandstalige moeders in Vlaamse rand

"160 Nederlandstalige brandweerlui te weinig" Maar in de praktijk wordt het Nederlandstalige percentage volgens de vakbond niet bereikt. En het huidige personeelsplan van de brandweer respecteert op geen enkele manier de verplichte invulling van Nederlandstalige operationele brandweerlui. Wanneer we de cijfers vergelijken met de methodologische nota zouden er 320 Nederlandstalige brandweerlui moeten zijn. In werkelijkheid betekent dat dus een tekort van veertig Nederlandstaligen. Maar ACV Openbare Diensten kan zelfs aantonen dat er 440 Nederlandstalige hulpverleners op het terrein zouden moeten staan en niet de 320 Nederlandstaligen volgens de nota. Er zijn dus 160 Nederlandstalige brandweerlui te weinig volgens ACV.