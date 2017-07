Steeds meer minderjarige migranten in Europa slachtoffer van mensenhandel en kinderprostitutie

kv

Minderjarige migranten worden alsmaar meer uitgebuit door illegale netwerken nadat ze zonder familie aankomen in Europa. Het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef) is bezorgd over de evolutie, en stelde vandaag in Genève een lijst met aanbevelingen voor.

De slechte behandeling of gebrekkige opvolging van minderjarige migranten is niet enkel in transitlanden als Libië een probleem. De kinderen "ondergaan systematische geweld", ook in Europa, zei de Unicef-verantwoordelijke voor vluchtelingen en migranten aan de pers.



Zonder cijfermateriaal te geven, benadrukte hij dat meer en meer onder hen in de opvanglanden in de steek worden gelaten. Ze worden dan ook vaak uitgebuit door illegale netwerken en mensenhandelaars.



De kinderprostitutie en het seksueel geweld nemen toe, vooral in Italië. Veel landen hebben wel een wettelijk kader, maar het beleid is vaak te duur en te moeilijk. Over het algemeen is er volgens Unicef ook een gebrek aan statistische gegevens over minderjarige migranten, vooral over zij die opgesloten zitten in de gevangenis. Unicef eist dan ook dat instellingen de toegang tot diensten voor aankomende migranten verbeteren en een aantal procedures vergemakkelijken. In Griekenland verbetert de situatie wel, klinkt het. Daar is het aantal kinderen dat opgesloten zit in de registratiecentra voor vluchtelingen gehalveerd.



De aanbevelingen werden voorgesteld door Unicef, samen met de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en een ngo. Daar gingen maanden van overleg aan vooraf met de lidstaten, meer dan honderd deskundigen en tientallen kinderen. De aanbevelingen moeten onder meer leiden tot een betere identificatie van kinderen, de snelle aanwijzing van een verantwoordelijke en toegang tot morele steun en onderwijs.