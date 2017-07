Man belaagt bejaarde dame en steelt haar handtas: herkent u hem?

Door: FT

kluisbergen In het Oost-Vlaamse Kluisbergen werd een 80-jarige dame afgelopen winter het slachtoffer van sackjacking, of dieven die aan de haal gaan met je handtas. De dader kon nog niet worden gevat, en dus verspreidt de politie een opsporingsbericht.

De feiten deden zich voor op donderdag 3 november 2016 omstreeks 12.30 uur. Een dame van 80 jaar oud stapte te voet in de Zonnestraat in Kluisbergen. De vrouw had net boodschappen gedaan en wandelde naar huis tot ze plots een voertuig - een kleine blauwe auto - op haar af zag komen. De bestuurder reed traag, de vrouw dacht dat de man achter het stuur op zoek was naar een parkeerplaats. Tot plots een jonge man achter de dame aanliep en haar handtas vastgreep. De bejaarde dame verzette zich nog hevig, maar moest de tas toch lossen.



De tas van het slachtoffer werd uiteindelijk teruggevonden in de omgeving van het tankstation LUKOIL in Doornik. Er werd diezelfde dag met haar bankkaart geld afgehaald, om 12.55 uur in de ING van Doornik. Vermoedelijk hebben de daders een dag later, op 4 november, een grijpdiefstal gepleegd in de Ive Sabin Maghermanlaan in Ronse.



De man die de handtas stal, was een verzorgde blanke jonge man van ongeveer 1m80 groot en slank gebouwd. Hij droeg die dag een donkerblauwe jas en een bleke broek.