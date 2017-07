Geert Versnick stopt vervroegd met politiek na aantijgingen over dure nachten in Bangkok

Dieter Dujardin

Geert Versnick (Open Vld) neemt met onmiddellijke ingang ontslag als gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen. Nieuwe aantijgingen over hotelverblijven in Bangkok op kosten van de belastingbetaler, versnellen het einde van zijn politieke carrière met anderhalf jaar.

"Als je integriteit weg is, kan je gewoonweg niet meer aanblijven." Dat viel deze ochtend binnen Open Vld te horen na nieuwe beschuldigingen tegen de man die eerder in opspraak kwam in de zaak-Optima. Deze keer neemt Groen hem op de korrel omdat hij jarenlang hotelrekeningen en duurdere vliegtickets van zijn tussenstops in de Thaise hoofdstad Bangkok indiende als onkosten, terwijl die stops geen deel uitmaken van zijn economische missies naar Vietnam en China. Heel erg bezwarend lijkt het in feite allemaal niet. 320 euro per nacht in een suite van één van de betere hotels van de stad, is veel maar niet excessief. En dat hij ook taxikosten en maaltijden inbracht, is evenmin erg uitzonderlijk. Maar het is blijkbaar wel in strijd met het reglement rond dienstreizen van de deputatie, die ook een vaste dagvergoeding voor buitenlandse missies voorziet.



Ook de uitleg die Versnick zelf geeft voor zijn tussenstops in Bangkok, maakt hem verdacht. In Het Nieuwsblad spreekt hij over contacten met de ambassade over investeringen in de auto-industrie en zegt hij dat hij daar ook soms privé is, om aan te passen aan het uurverschil. Een uitleg die op het Open Vld-hoofdkwartier niet goed viel. Na alle eerdere schadelijke verhaaltjes over Versnick, vindt men het daar nu wel welletjes. De Gentenaar kreeg deze middag dan ook de boodschap dat hij de timing van zijn politieke einde best kon herzien. En blijkbaar zag de Gentenaar dat ook zelf in.

Optima In april nam Versnick al ontslag als gemeenteraadslid van Gent, in navolging van de hele Optima-saga en de warrige uitleg over hoeveel hij verdient met zijn vele publieke mandaten. Toen kondigde hij ook aan dat hij eind 2018 -na de provinciale verkiezingen- zou stoppen als gedeputeerde. Dat wordt nu met anderhalf jaar vervroegd. Wie hem opvolgt in de deputatie, is nog niet uitgemaakt. Mogelijk doet Open Vld het er met een gedeputeerde minder.

De volledige verklaring van Versnick "Iedereen weet dat ik reeds de beslissing had genomen om de politiek te verlaten. Mijn integriteit is zeer belangrijk voor mij. Omdat deze, weze het zoals hieronder blijkt op ongefundeerde manier, in twijfel wordt getrokken en een sereen debat onmogelijk is gemaakt, heb ik beslist om mijn uitstap te vervroegen.



Als gedeputeerde bevoegd voor internationale relaties ben ik reeds achtmaal in Vietnam geweest. De resultaten van deze missies werden consequent en uitgebreid teruggekoppeld aan de leden van de provincieraad. Ook het bedrijfsleven en de academische wereld waren vol lof over het gevoerde provinciaal beleid. Viermaal werd er een tussenstop gehouden in Bangkok waarvoor kosten gedeclareerd werden aan de provincie. Daar mijn aanwezigheid kaderde in de verbreding van de economische relaties van Oost-Vlaanderen in Zuidoost-Azie, werden de gemaakte kosten aangegeven en ingebracht. Deze kosten zijn gefiatteerd door de provincie en staan vermeld in de nota's voorafgaand aan de missies. In Bangkok onderhield ik contacten met de ambassadeur en ambassademedewerkers met als finaliteit de opportuniteiten voor Oost-Vlaanderen in kaart brengen. Gelet Thailand ook een provinciale structuur heeft, een sterke autoindustrie kent en in bepaalde zones fiscale voordeeltarieven geeft aan investeerders, was dit een waardevolle piste om nader te onderzoeken. Deze piste werd verlaten op het ogenblik dat er zich een opportuniteit aandiende om aan verbreding te doen in Vietnam en intensere contacten aan te gaan met meerdere provincies.



Omdat de beeldvorming die men thans gecreëerd heeft negatief is voor de provincie en in bijzonderheid de provinciale politiek inzake internationale contacten enerzijds en de geloofwaardigheid van Open Vld anderzijds, heb ik beslist om mijn mandaat neer te leggen bij de start van het komende politieke jaar. Het is betreurenswaardig dat dit debat niet gevoerd werd in de provincieraad, maar in de pers. In de provincieraad had ik een duidelijk antwoord kunnen formuleren op de vragen en insinuaties. "