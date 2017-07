Veroordeelde voor slagen wil vrijkomen om deel te nemen aan kampioenschap gevechtssport

EB

10/07/17 - 14u28 Bron: Belga

© thinkstock.

Nadat hij voor diverse vechtpartijen bij verstek werd veroordeeld tot een jaar cel, stond K.L. (19) vandaag opnieuw voor de rechter in Kortrijk. Hij tekent verzet aan en hoopt vrij te komen om volgende maand deel te nemen aan een kampioenschap in Londen. Hij beoefent namelijk een gevechtssport op hoog niveau.

K.L. beweert dat de eerdere dagvaarding betekend werd aan zijn moeder, toen hij bij zijn vader verbleef. Omdat hij niet op de hoogte was van de rechtszaak, kwam hij niet opdagen. Gevolg: een verstekvonnis van een jaar effectief. De procureur vindt die uitleg niet geloofwaardig en meent dat er geen sprake is van overmacht.



De tiener hoopt alsnog een mildere straf te krijgen en snel vrij te komen. Hij beoefent gevechtssport op hoog niveau en wil in augustus in Londen een gooi naar de kampioenstitel doen. Hij bekent het grootste deel van de slagen waarvoor hij vervolgd wordt, maar zegt dat hij buiten de ring niet meer op de vuist gaat.



"Je beoefende je gevechtssport precies ook op straat", merkte de rechter op. "Dat je je agressie nu kanaliseert binnen de sportzaal is toch al een positieve evolutie." De tiener heeft ook nog een celstraf van 30 maanden openstaan, omdat hij een werkstraf niet uitvoerde.