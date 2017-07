Zuiveringsacties Turkije: verantwoordelijken Amnesty sluiten zich op in kooi om vrijlating Turkse collega's te eisen

Bewerkt door: lvh

10/07/17 - 14u21 Bron: Belga

De directeur en beleidsverantwoordelijke van Amnesty België lieten zich opsluiten in een kooi. © belga.

Philippe Hensmans, directeur van de Franstalige afdeling van Amnesty International België, en Eva Berghmans, beleidsverantwoordelijke van de Nederlandstalige vleugel, hebben zich vandaag symbolisch laten opsluiten in een kooi voor de Turkse ambassade in Brussel. Met hun actie eisen ze de onmiddellijke vrijlating van Idil Eser en Taner Kiliç, respectievelijk directrice en voorzitter van de Turkse sectie van Amnesty International.

Idil Eser werd begin juli met een aantal mensenrechtenactivisten aangehouden toen ze deelnam aan een seminarie in het zuiden van Istanboel. Taner Kiliç werd op 6 juni samen met 22 andere advocaten aangehouden in Izmir. Amnesty spreekt van 'historische' vrijheidsberovingen.

Machtsmisbruik

"Het is voor de eerste keer in de geschiedenis van Amnesty dat een van haar directrices en een van haar voorzitters achter de tralies zitten", aldus Jenny Vanderlinden, coördinatrice Turkije van de Franstalige afdeling van Amnesty International. "Deze aanhoudingen zijn volkomen absurd". Vanderlinden klaagt het "machtsmisbruik" van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan: "Dit toont dat er helemaal geen ruimte meer is voor de mensenrechten in Turkije. Na het 'opkuisen' van het openbaar ambt, de media, de ngo's is het duidelijk dat elke dissidente stem in het land het zwijgen wordt opgelegd."



Idil Eser, Taner Kiliç en de andere aangehouden militanten worden verdacht van lidmaatschap van een "gewapende terroristische organisatie". Een petitie op amnesty.be/FreeTurkey vraagt hun vrijlating.