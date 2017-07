E313 richting Antwerpen opnieuw open na ongeval voor klaverblad Lummen

Door: Jimmy De Schrijver

10/07/17 - 13u02

Op de E313 in Lummen zijn deze voormiddag twee verkeersongevallen gebeurd. De snelweg was in de richting van Antwerpen daardoor zo'n uur lang volledig afgesloten. Rond 13.10 uur was de E313 weer vrij. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum op Twitter.