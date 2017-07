"Werkgevers zien langdurig werklozen als minder gemotiveerd en getalenteerd"

Bewerkt door: AJA

Werkgevers zien langdurige werkloosheid als een signaal van lagere motivatie, en dat vormt de belangrijkste reden waarom langdurig werklozen vaker meteen worden afgewezen bij het solliciteren. Dat blijkt uit een doctoraat van Eva Van Belle van de vakgroep Sociale Economie, meldt de Gentse universiteit.

Na een webgebaseerd onderzoek bij bijna 90.000 Vlamingen werden 219 recruiters, personen die instonden voor het aanwerven, overgehouden voor het experiment, waarbij ze een oordeel moesten vellen over vijf fictieve sollicitanten. "Deze sollicitanten verschilden van elkaar in geslacht, opleidingsniveau, werkervaring, sociale activiteiten en werkloosheidsduur (van 1 tot 36 maanden).



De recruiters rangschikten deze kandidaten en gaven aan in welke mate ze deze zouden uitnodigen voor een jobgesprek. Daarnaast beoordeelden ze de sollicitanten op acht kenmerken, waaronder ingeschatte motivatie en intellectuele en sociale vaardigheden", zegt de Gentse universiteit in een persbericht.