"Onze Raf? Een doodbraaf manneke. Maar trap niet op zijn tenen"

STEVEN SWINNEN

10/07/17 - 05u00

Raf Simons neemt z'n awards in ontvangst. Voor de eerste keer heeft hij een speech voorbereid, maar wanneer Nicole Kidman hem naar voren roept voor de twééde hoofdprijs, staat hij met z'n mond vol tanden. © RV.

Maandagavond, 5 juni 2017. In de magnifieke balzaal van het Manhattan Center in New York reikt de Raad van Amerikaanse Modeontwerpers z'n jaarlijkse mode-oscars uit. Raf Simons is door zijn collega's genomineerd voor beide topcategorieën: beste ontwerper voor mannen en beste ontwerper voor vrouwen. Hoewel hij nog geen jaar aan het werk is in de VS. Hoewel hij er nog maar één collectie gelanceerd heeft. Hoewel hij als niet-Amerikaan het roer heeft overgenomen van het oer-Amerikaanse Calvin Klein.

© rv. Er behoren die avond nog wel wat grote namen tot de kanshebbers - om Marc Jacobs niet te noemen - maar Simons besefte toch dat hij best een dankwoordje kon neerpennen. Een mens weet nooit. Hij schreef dat hij naar de Verenigde Staten was gekomen omdat het land hem erg inspireert. En dat hij hoopt om op zijn beurt de Amerikanen te inspireren via Calvin Klein. Een beetje stroperig, misschien, maar ook gewoon slim, want de eerste Amerikaan die niet houdt van een gestreeld ego moet nog geboren worden. Bijgevolg nog een bloemetje voor CEO Steve Shiffman, die hem een miljoenencontract onder de neus schoof, uiteraard de jury, zijn rechterhand Pieter Mulier, het team van Calvin Klein én zijn geliefde Jean-Georges d'Orazio, die het zag zitten om samen met hem Parijs voor New York te ruilen.



Precies zoals het op zijn briefje staat, vertelt Simons het ook wanneer hij de award van beste designer voor mannen ophaalt. Al was het met de mimiek van een minister die net ontslag genomen heeft en in een soort Engels dat verraadt dat zijn wieg in het noorden van Limburg stond, voor iemand die zich als schooljongen al drie dagen kotsmisselijk voelde voor een korte spreekbeurt in de klas, had hij het er nu prima van afgebracht. Maar dan. Nicole Kidman komt de envelop voor beste designer voor vrouwen aandragen. Drie keer raden. Feest in de zaal, maar niet bij Raf Simons. Die sléépt zich naar het podium. Twee keer winnen, daar had hij niet op gerekend en hij hééft geen tweede speech. Improviseren kan hij niet, toch niet op dit toneel. Kidman merkt het en geeft hem een dikke knuffel en een bemoedigend schouderklopje. Het helpt niet.

