Ouders van overleden kindje helpen lotgenoten: "Iedereen verdient een even mooi afscheid als Lou"

STEVEN SWINNEN

10/07/17 - 05u00

© Photo News.

De kleinste details maken een wereld van verschil als een afscheid het pijnlijkste ooit is. Kathleen en Koen verloren twee jaar geleden hun vrolijke baby Lou in een ongeval, maar trekken zich op aan de warme viering na z'n dood. Als 'afscheidsplanners' helpen ze nu lotgenoten. "Als je kan terugdenken aan een mooi afscheid, ben je veel beter gewapend om het verlies te verwerken."

© Photo News.

'Lou'k up'. Zo heet het bedrijfje dat Kathleen Weuts en Koen Thijs, allebei 36 en uit Olen, zijn gestart. Kijk omhoog, maar dan met een mooie woordspeling. Een knipoog naar Lou, hun elf maanden oude zoontje dat twee jaar geleden om het leven kwam in een aanrijding met een vrachtwagen. Op de assen van het grootste drama dat hen ooit kon overkomen, probeert het koppel nu toch een toekomst te bouwen. Kathleen en Koen zijn 'afscheidsplanners'. Zoals 'wedding planners' er alles aan doen om van een huwelijk de allermooiste dag te maken, zo proberen zij een uitvaart ook in een warme herinnering te veranderen. Omdat ze zelf hebben ervaren dat zo'n persoonlijk afscheid enorm helpt in een rouwproces.



"Wij dachten ook dat niets nog zin had in ons leven na de dood van Lou. Maar dat is niet zo", zegt Koen. "Aan z'n kistje hebben we beloofd dat we onszelf niet zouden verliezen. En dat we op een mooie manier afscheid konden nemen, daar halen we kracht uit en dat maakt dat we positief in het leven blijven staan."



Hoe namen Kathleen en Koen afscheid van Lou en op welke manier helpen ze nu andere mensen die met het verlies van een dierbare te maken krijgen? Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro.