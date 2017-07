CD&V: "Verbied online gokken onder 21 jaar"

Door: redactie

10/07/17

Online gokken kan binnenkort mogelijk pas vanaf 21 jaar. CD&V heeft een voorstel ingediend om de huidige minimumleeftijd van 18 jaar op te trekken voor gok- en kansspelen op websites.

Online gokken heeft een hoge vlucht genomen in ons land, vooral onder jongeren. Bijna één op de vijf 17- en 18-jarigen heeft al eens een gokje gewaagd op het internet, hoofdzakelijk op sportwedstrijden. "Er ontstaat heel wat problematisch gokgedrag: schuldenproblematiek, studies worden verwaarloosd", zegt CD&V-Kamerlid Els Van Hoof aan 'VTM Nieuws'. "De samenleving moet daartegen optreden en ervoor zorgen dat de leeftijd verhoogd wordt tot 21 jaar."



Tegenvaller

Het voorstel is een tegenvaller voor de Nationale Loterij, dat voor 100% eigendom is van de staat. Die biedt online een hele resem gok- en kansspelen aan. Vanaf 18 kan iedereen na controle van je rijksregisternummer inzetten op alle klassieke trekkingen en e-games. Voor de klassieke krabbiljetten in de winkel zou de minimumleeftijd onveranderd blijven op 18. "Daar moet je telkens terugkeren om nieuwe lotjes te kopen, terwijl het online heel makkelijk is: met één muisklik beland je al bij een nieuw spelletje", zegt Van Hoof.



Het voorstel moet nog een meerderheid krijgen in het parlement. De Nationale Loterij meldt dat ze overlegt met de regering.