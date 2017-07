E411 in beide richtingen gesloten door brandende vrachtwagen in Recogne

Margo Verhasselt

9/07/17 - 17u02 Bron: Belga

© Kristof Aerts.

video De E411 is zondagnamiddag in beide richtingen gesloten door een brandende vrachtwagen ter hoogte van Recogne (Libramont), in de provincie Luxemburg.

Volgens de lokale autoriteiten vervoert de vrachtwagen vaten tetrachloro-ethyleen, een giftig oplosmiddel.





De vrachtwagen met Duitse nummerplaat reed in de richting van Luxemburg-Namen toen die ter hoogte van Recogne de middenberm raakte, kantelde en vuur vatte.