Peeters: "Groei en jobs belangrijker dan begrotingsevenwicht"

Bewerkt door: sam

9/07/17 - 15u27 Bron: vtmnieuws.be

© photo news.

video

"Het zijn lastige begrotingsgesprekken", geeft Peeters toe. "Hoe groot het bedrag ook is, het blijft een zeer zware oefening. Maar we mogen niet focussen op die bedragen. De vraag is: hoe kunnen wij een begroting opmaken die geloofwaardig is voor Europa en tezelfdertijd de economie en de jobcreatie niet hypothekeert? Dat gaat de uitdaging zijn", aldus Peeters. Mogelijk wordt er dan geen begrotingsevenwicht bereikt, "maar de geloofwaardigheid en economische groei zijn prioritair". Volgens Peeters mag het geld ook niet alleen gezocht worden in de sociale zekerheid. "Zowel minister De Block als ikzelf hebben al veel bespaard en ook de werkloosheidsuitkeringen zijn al veel gedaald."

Sociaal overleg

Afgelopen week kwam Peeters ook met het voorstel om tegen 2025 volledig tewerkstelling te hebben. Hij nam ook nog verschillende andere maatregelen en wachtte daarvoor niet op het akkoord van de sociale partners. "Ik passeer het sociaal overleg niet, maar het is wel zo dat het sociaal overleg heel veel tijd heeft gekregen", zegt Peeters. "Ik ben resoluut voorstander van sociaal overleg, maar ze hebben weken vergaderd en zijn niet tot een akkoord gekomen. Dan is het aan de politiek om stappen te ondernemen."



Volgens Peeters zullen de gesprekken over de begroting nog wel even duren. "In juli zullen ze nog behoorlijk intensief zijn, in augustus hopelijk wat minder druk. Maar een moeten een aantal belangrijke dossiers echt opgelost worden. Ik heb voor alle zekerheid mijn verlof dus pas in september gelegd."