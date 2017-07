Door: redactie

9/07/17 - 14u28 Bron: vtmnieuws.be

video

In Gent heeft De Lijn vanmorgen een oplossing voorgesteld om de ongebruikte tramsporen in het historisch centrum veiliger te maken voor fietsers. Samen met Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en spooraannemer Frateur-De Pourcq werd getoond hoe een speciaal mengsel in de tramsporen wordt gespoten.