"Wil je een condoom gebruiken? Ja - Nee - Maakt niet uit": commotie over facebookpagina die studenten aan onenightstands helpt

MVDB

9/07/17 - 08u20 Bron: VRT - Gazet van Antwerpen

© anp - facebook.

Universiteit A'pen Een nieuwe facebookpagina helpt studenten aan de Universiteit Antwerpen (UA) snel aan onenightstands. De geïnteresseerden kunnen aangeven of ze al dan niet een condoom zullen gebruiken, melden Gazet van Antwerpen en de VRT. Het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa en de UA zelf zijn daarover niet te spreken. "Door condoomgebruik achterwege te laten, geven jongeren vaak geslachtsziekten onwetend door."

Op korte tijd heeft de facebookpagina 'UAntwerpen FWB', waar FWB voor 'Friends With Benefits' staat, al meer dan achthonderd, vooral mannelijke, geïnteresseerden. Die hoeven enkel hun geslacht, seksuele voorkeur en het eventuele condoomgebruik aan te geven, en klaar is kees. "Wil je een condoom gebruiken? Ja - Nee - Maakt niet uit", luidt het letterlijk in de vraag.



Een door een medestudent geschreven algoritme gaat vervolgens aan het werk, en matcht een eventuele 'fuckbuddy', waarmee je kan chatten. De initiatiefnemer die anoniem wil blijven, verklaarde aan Gazet van Antwerpen dat zijn pagina al tot dates heeft geleid.



Chlamydia

Door condoomgebruik achterwege te laten, beseffen jongeren vaak niet dat ze met een seksuele overdraagbare aandoening (soa) rondlopen, benadrukt seksuologe Sandra Van den Eynde van expertisecentrum Sensoa aan de VRT. "In de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar komt een soa zoals chlamydia erg vaak voor. Indien mensen zonder condoom vrijen en zich niet laten testen, bestaat de kans dat ze ontwetend een soa doorgeven. Chlamydia kan later voor vruchtbaarheidsproblemen zorgen."



Woordvoerder Peter De Meyer van de UA zegt dat de universiteit weinig tegen zulke facebookpagina's kan doen: "We kunnen alleen maar hopen dat onze studenten er verstandig mee omspringen." De oprichter van 'UAntwerpen FWB' heeft door de commotie de pagina tijdelijk offline gehaald.