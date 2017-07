Vrouw kritiek na woningbrand in Maldegem

Jürgen Eeckhout

Een 41-jarige vrouw is gisterenavond in kritieke toestand afgevoerd na een brand in haar woning in de Noordstraat in Maldegem. De brand ontstond rond 22.15 uur en zette de benedenverdieping in lichterlaaie. Toen de brandweer aankwam troffen ze het slachtoffer in de woning aan.