Vrouw komt om onder omgevallen boom in Schoten

Toon Verheijen

9/07/17 - 00u15 Bron: eigen berichtgeving

© Marc De Roeck.

In Schoten is zaterdagavond een vijftigjarige vrouw van om het leven gekomen bij een bizar ongeval. Toen ze op het terras aan haar woning in de Terheidedreef zat, viel plots een grote beukenboom om en die verpletterde haar. Haar echtgenoot kon wel tijdig wegspringen, zodat niemand anders gewond raakte. De boom bleek aangetast door een schimmel op de wortelvoet.