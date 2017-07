Peperdure jachten gestolen in Gent. Eigenaars zoeken op Facebook naar dieven

Jürgen Eeckhout

Dieven hebben vorige week twee peperdure jachten (waarvan een boot zelfs vandaag 109.000 euro kost) gestolen uit de jachthaven aan de Snepkaai in Gent. Om zeker een van de twee boten te kunnen vervoeren, gebruikten de daders een Toyota Landcruiser V8 (kostprijs van 80.000 euro, red.) die ze eerder gestolen hadden in Deinze.

Op camerabeelden van een horecazaak in Sint-Denijs-Westrem is te zien hoe een zwarte man aan het stuur van de Toyota de Crownline 266 CS van Didier Bekaert voort trekt. "Onze boot stond op een boottrailer op de parking van de Gentse Leievaarders sinds woensdag klaar. We zouden hem naar Kroatië voeren om daar met het gezin en enkele vrienden te varen", vertelt Didier. "Onze reis valt nu echt wel wat in het water. Voor die boot hebben we keihard gewerkt. Het is een deel van ons leven."