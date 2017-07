Niels Destadsbader geeft aftrap Werchter Boutique, uitkijken naar optreden van Robbie Williams

Bewerkt door: AJA

Na TW Classic en Rock Werchter is om 14 uur Werchter Boutique van start gegaan. Niels Destadsbader mocht de aftrap geven. Ook Stan van Samang, Erasure, Marco Borsato, Tourist LeMC, en niet te vergeten headliner Robbie Williams, zullen straks optreden op de weide van Werchter.

Robbie Williams zingt met z'n vader (!) 'Sweet Caroline' - schaamteloos. Geweldig. pic.twitter.com/1oTJIhKvf1 — Joris Belgers (@JorisWasHier) De organisatoren verkochten circa 40.000 tickets in voorverkoop. Alles draait bij Werchter Boutique rond één topnaam. In het verleden stonden al namen als Madonna, Prince, Metallica en Muse op de affiche van dit festival. Headliner deze keer is Robbie Williams. Hij wordt omstreeks 23 uur verwacht op het podium.



Een paar dagen geleden trad de Britse zanger nog op in het Nederlandse Nijmegen. Hier verraste hij de fans door zijn vader mee te vragen op het podium. Samen zongen ze het nummer 'Sweet Caroline' van Neil Diamond. Lees ook Voor z'n fans haalt Robbie Williams álles uit de kast

Tourist LeMC vervangt oververmoeide Emeli Sandé op Werchter Boutique

Stan Van Samang: "Ik ga met de fiets" Naast Niels Destadsbader en Robbie Williams staan dus ook nog nog Erasure, Stan Van Samang, Marco Borsato en Tourist LeMC, die Emeli Sandé vervangt, op de affiche. Sandé annuleerde wegens oververmoeidheid alle geplande concerten op het Europese vasteland.



Voor Stan Van Samang wordt het een speciale ervaring want hij woont in het naburige Wijgmaal op nauwelijks enkele kilometers van de festivalweide. Op Instagram plaatste hij een foto van de weg naar Werchter Boutique met de hashtag #ikgametdefiets. Niet veel later plaatste de zanger een video waar hij mét de fiets onderweg is naar de weide. Zijn vrouw is bovendien afkomstig van Rotselaar, waarvan Werchter een deelgemeente is. Er worden voor hem dan ook heel wat fans uit de regio verwacht.