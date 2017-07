Magnette blijft achter Di Rupo staan: "Ik ben geen putschist"

Bewerkt door: ADN

politieke crisis Waals minister-president Paul Magnette (PS) blijft achter partijvoorzitter Elio Di Rupo staan. "Ik ga Di Rupo niet in alle omstandigheden verdedigen, maar ik zal ook nooit zeggen dat hij hét probleem is", zegt hij vandaag in een interview in De Standaard en Le Soir. "Ik ben geen putschist."

"Het is niet aan de sp.a, niet aan mij en niet aan journalisten om te zeggen wat Elio Di Rupo moet doen. De enige die dat kan beslissen, is hijzelf. En eventueel de militanten", zegt Magnette nog.



Franstalig België zit in een politieke crisis, sinds cdH, jarenlang een trouwe bondgenoot van de PS, niet langer met de socialisten wil regeren in de deelstaten. Magnette spreekt van "verraad" door cdH-voorzitter Benoît Lutgen. "Hij is beginnen te pokeren" uit vrees dat zijn partij onder de 10 procent zou gaan en zelfs onder de kiesdrempel in Brussel, stelt Magnette. "Maar ik ken geen enkel voorbeeld van een partij die verkiezingen heeft gewonnen nadat ze een regering had laten vallen. De burgers straffen doorgaans diegenen die chaos hebben veroorzaakt."



De Waalse minister-president belooft dat hij niets zal blokkeren, zoals cdH dat volgens hem wel doet. "De dossiers die klaar zijn en waarover er een akkoord is, zullen worden goedgekeurd."



Magnette geeft ook toe dat hij ook over een toekomst buiten de politiek nadenkt. "Als je in de politiek zit, moet je iets kunnen doen. Maar een politiek met schandalen, met conservatisme, met leugens, verraad en slagen onder de gordel, daar heb je op een bepaald moment de buik van vol", stelt hij.